«Оперативный подход»: как новые БПЛА «Стрекоза» могут облегчить работу российских пожарных

В Белгородской области планируется запустить производство противопожарного дрона «Стрекоза». Об этом RT рассказал директор местного конструкторского бюро «Реаниматор» Михаил Климчук. По его словам, опытная модель аппарата будет представлена широкой публике уже этим летом. Проект поддерживается Национальной технологической инициативой (НТИ). БПЛА будет носителем гидранта и порошковых баллонов. По словам разработчика, «Стрекоза» минимизирует риски для спасателей. Использование БПЛА заметно повысит эффективность пожаротушения, особенно в высотных зданиях, согласны эксперты.

Директор конструкторского бюро «Реаниматор» (Старый Оскол) Михаил Климчук рассказал RT о готовности предприятия к запуску производства противопожарного дрона «Стрекоза». По его словам, БПЛА может стать первым серийным отечественным беспилотником подобного типа.

«Стадия проектирования беспилотника завершена. Мы приступаем к сборке первого экземпляра «Стрекозы» и представим его широкой публике этим летом. Модель вертолётного типа получит шесть винтов на электротяге, которые будут удерживать аппарат на нужной высоте», — рассказал Климчук.

Как утверждает собеседник RT, «Стрекоза» будет тушить огонь быстрее спасателей в тех случаях, когда сотрудникам МЧС приходится приставлять к окну горящего помещения лестницу или подниматься на высокий этаж.

По словам Климчука, у «Стрекозы» будет металлический корпус, диаметр аппарата составит 2,8 м, масса — около 40 кг с учётом пожарного гидранта и порошковых баллонов, которые будут расположены под днищем дрона. Кроме того, «Стрекозу» оснастят интеллектуальной системой для контроля за ситуацией с возгоранием.

«Вилки, на которых установлены пропеллеры, будут телескопическими, за счёт чего можно уменьшать диаметр дрона, если понадобится залететь внутрь помещения и сбросить на пламя огнетушащий порошок. Разбивать стекло в окне горящего здания будет специальное устройство, предусмотренное в конструкции «Стрекозы». Также на беспилотнике будут установлены программное обеспечение, видеокамеры и газовые датчики. Это позволит оператору в режиме реального времени наблюдать за динамикой пожара и оперативно получать данные о загрязнении воздуха», — отметил Климчук.

Кроме того, как пояснил директор КБ, «Стрекоза» может использоваться для патрулирования территории, применяя для этого инфракрасную камеру.

«Предполагается, что «Стрекозу» будут устанавливать на крышу пожарной машины вместе с зарядным устройством. Таким образом, спасатели смогут быстро запустить дрон к месту ЧП. Дальность его действия — около 10 км. Это позволяет беспилотнику патрулировать городской район, обнаруживать возгорания, сообщать о них, при необходимости сбрасывать на огонь порошок, а затем возвращаться на базу для подзарядки. Помимо этого, «Стрекозу» можно использовать в качестве ретранслятора для радиосвязи во время тушения лесных пожаров», — уточнил Михаил Климчук.

Оперативный подход

По словам директора КБ, проект «Стрекоза» был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», который 19—20 февраля провели в Москве Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».

В проведённой на этом мероприятии презентации (запись есть в распоряжении RT) говорится, что БПЛА необходимы в тех случаях, когда требуется проникновение пожарных в труднодоступные локации. Наряду с этим беспилотники способны повысить скорость реакции на возгорание.

Противопожарный беспилотник

© EHang

«Цель проекта — сохранение жизни сотрудников МЧС, быстрая реакция на очаги возгорания, проникновение дрона в опасные труднодоступные локации возгорания. Применение ИИ (искусственного интеллекта. — RT) и систем самообучения дрона с целью развить у него самостоятельное понимание о реакции на отдельные случаи пожаров», — говорится в документе.

В презентационных материалах КБ «Реаниматор» отмечается, что на беспилотную платформу можно устанавливать широкий спектр оборудования: разнообразные камеры, сенсоры, системы капельного тушения, средства подачи пены и иных противопожарных веществ. По мнению Климчука, «летающие пожарные машины» способны значительно повысить эффективность пожаротушения и сократить риск для жизни и здоровья пожарных.

Опрошенные RT эксперты также полагают, что дроны способны существенно упростить и ускорить борьбу с огнём в городах, на промышленных объектах и открытой местности. При этом БПЛА особенно востребованы при тушении пожаров в многоэтажных зданиях.

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«Противопожарные БПЛА действительно могут быть полезны. Конечно, они не подойдут для тушения крупных возгораний, но для срочного пожаротушения в высотках будут незаменимы. Только беспилотник может за короткое время добраться, например, до 24-го этажа и потушить локальный очаг. Такой оперативный подход позволит предотвратить распространение огня», — пояснил в беседе с RT член рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической экспертизы (НТИ) Сергей Мусиенко.

Как рассказал эксперт, в настоящее время для тушения пожаров можно использовать и ряд уже действующих отечественных БПЛА. С точки зрения специалиста, для этой цели, в частности, приспособлены беспилотные вертолёты SH-450 и SH-750 компании «Аэромакс» грузоподъёмностью в 100 и 300 кг соответственно.

«При необходимости на этих беспилотных вертолётах устанавливается специализированное оборудование эксплуатанта, в том числе противопожарный модуль «Сфера» отечественного производства. При сбросе на огонь устройство срабатывает, выбрасывая огнетушащий порошок на пламя», — рассказал Мусиенко.

По данным «Аэромакса», вертолёт SH-450 может находиться в воздухе до шести часов. Аппарат хорошо приспособлен под применение в труднодоступной местности, на неподготовленных площадках и при плохой видимости. БПЛА может развивать скорость до 150 км/ч и подниматься на высоту до 3,5 тыс. м. На беспилотник может быть установлено различное оборудование: оптические системы, транспортный и противопожарный модули.

«Технологии, заложенные в конструкцию, позволяют устанавливать практически любое целевое оборудование. Такая вариативность делает SH-450 эффективным при пожаротушении, поисково-спасательных и мониторинговых работах, проведении экологической экспертизы и перевозке грузов», — говорится на сайте «Аэромакса».

Беспилотные вертолёты SH-450 и SH-750

© «Аэромакс»

В свою очередь, SH-750 имеет мощный силовой агрегат и объёмный топливный бак, что позволяет ему находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать расстояние в несколько сотен километров. Крейсерская скорость БПЛА составляет 120 км/ч, максимальная — 200 км/ч. На аппарат можно устанавливать различное оборудование, включая системы пожаротушения.

Дружественный опыт

КБ «Реаниматор» не единственная отечественная компания, которая собирается запустить производство противопожарных БПЛА. Так, в декабре прошлого года о планах производства аналогичных аппаратов объявила АО «Корпорация Инфитех» (Санкт-Петербург), которая также претендует на то, чтобы стать первым серийным изготовителем данного типа беспилотников.

Предприятие намерено наладить производство дрона пожарной разведки «Капля» взлётной массой 7,2 кг и четырёх аппаратов — «Ливень», «Перун», «Гроза» и «Буря» — для непосредственной борьбы с пожарами, которые будут отличаться размерами и грузоподъёмностью.

По мнению Сергея Мусиенко, при разработке и внедрении в эксплуатацию противопожарных дронов России имеет смысл обратить внимание на опыт Китая, достигшего существенного прогресса в этой сфере. Одним из наиболее успешных аппаратов эксперт назвал EHang 216F, способный эффективно устранять возгорания в высотных зданиях.

Китайский противопожарный дрон EHang 216F

© EHang

Впрочем, эксперт не сомневается, что российские разработчики, включая КБ «Реаниматор», смогут наладить производство БПЛА, не уступающих по качеству зарубежным аналогам.

«С точки зрения технологии пожаротушения с борта БПЛА «Стрекоза» применяет схожую с уже проверенной в Китае. Это гарантированно сократит количество возможных проблем при массовом применении. Однозначно можно сказать, что отечественные разработчики стараются нарастить компетенции в этой сфере, и проект «Стрекоза» тому пример», — пояснил Мусиенко.

На положительный эффект от интеграции китайского опыта в разговоре с RT обратил внимание и генеральный директор КБ «АвиаНовации», кандидат технических наук Сергей Товкач.

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«В Китае противопожарные дроны выстреливают «ракеты», начинённые порошком либо углекислотой. Они способны пробивать стекло и весьма успешно тушить пламя. В любом случае такой способ выглядит эффективнее, чем заливать квартиру пеной или водой, потому что углекислота не портит имущество. По опыту КНР можно сделать вывод, что дрон не всегда может в одиночку справиться с пожаром в небоскрёбе. Однако его применение как минимум сдержит распространение огня и даст спасателям время на принятие необходимых мер», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, в России нет технологических ограничений для развития сектора противопожарных беспилотников. Главным препятствием для вложений в создание и производство данного класса БПЛА является законодательство, которое пока не позволяет пожарным применять тяжёлые дроны в городах, говорит Товкач.

«Стоит понимать, что противопожарные БПЛА актуальны прежде всего в крупных городах с высокой застройкой. В этом плане Москва — самый перспективный мегаполис России с точки зрения развития беспилотной противопожарной авиации. Полёты над столицей и другими городами нашей страны сейчас ограничены по закону. Впрочем, как считают многие специалисты, количество административных и правовых барьеров, установленных на их применение, будет постепенно уменьшаться», — подытожил Товкач.