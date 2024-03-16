«Оперативный подход»: как новые БПЛА «Стрекоза» могут облегчить работу российских пожарных
В России планируется запустить производство противопожарного дрона «Стрекоза»
- Работа пожарного расчёта МЧС России
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Директор конструкторского бюро «Реаниматор» (Старый Оскол) Михаил Климчук рассказал RT о готовности предприятия к запуску производства противопожарного дрона «Стрекоза». По его словам, БПЛА может стать первым серийным отечественным беспилотником подобного типа.
«Стадия проектирования беспилотника завершена. Мы приступаем к сборке первого экземпляра «Стрекозы» и представим его широкой публике этим летом. Модель вертолётного типа получит шесть винтов на электротяге, которые будут удерживать аппарат на нужной высоте», — рассказал Климчук.
Как утверждает собеседник RT, «Стрекоза» будет тушить огонь быстрее спасателей в тех случаях, когда сотрудникам МЧС приходится приставлять к окну горящего помещения лестницу или подниматься на высокий этаж.
По словам Климчука, у «Стрекозы» будет металлический корпус, диаметр аппарата составит 2,8 м, масса — около 40 кг с учётом пожарного гидранта и порошковых баллонов, которые будут расположены под днищем дрона. Кроме того, «Стрекозу» оснастят интеллектуальной системой для контроля за ситуацией с возгоранием.
«Вилки, на которых установлены пропеллеры, будут телескопическими, за счёт чего можно уменьшать диаметр дрона, если понадобится залететь внутрь помещения и сбросить на пламя огнетушащий порошок. Разбивать стекло в окне горящего здания будет специальное устройство, предусмотренное в конструкции «Стрекозы». Также на беспилотнике будут установлены программное обеспечение, видеокамеры и газовые датчики. Это позволит оператору в режиме реального времени наблюдать за динамикой пожара и оперативно получать данные о загрязнении воздуха», — отметил Климчук.
Кроме того, как пояснил директор КБ, «Стрекоза» может использоваться для патрулирования территории, применяя для этого инфракрасную камеру.
«Предполагается, что «Стрекозу» будут устанавливать на крышу пожарной машины вместе с зарядным устройством. Таким образом, спасатели смогут быстро запустить дрон к месту ЧП. Дальность его действия — около 10 км. Это позволяет беспилотнику патрулировать городской район, обнаруживать возгорания, сообщать о них, при необходимости сбрасывать на огонь порошок, а затем возвращаться на базу для подзарядки. Помимо этого, «Стрекозу» можно использовать в качестве ретранслятора для радиосвязи во время тушения лесных пожаров», — уточнил Михаил Климчук.
Оперативный подход
По словам директора КБ, проект «Стрекоза» был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», который 19—20 февраля провели в Москве Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».
В проведённой на этом мероприятии презентации (запись есть в распоряжении RT) говорится, что БПЛА необходимы в тех случаях, когда требуется проникновение пожарных в труднодоступные локации. Наряду с этим беспилотники способны повысить скорость реакции на возгорание.
- Противопожарный беспилотник
- © EHang
«Цель проекта — сохранение жизни сотрудников МЧС, быстрая реакция на очаги возгорания, проникновение дрона в опасные труднодоступные локации возгорания. Применение ИИ (искусственного интеллекта. — RT) и систем самообучения дрона с целью развить у него самостоятельное понимание о реакции на отдельные случаи пожаров», — говорится в документе.
В презентационных материалах КБ «Реаниматор» отмечается, что на беспилотную платформу можно устанавливать широкий спектр оборудования: разнообразные камеры, сенсоры, системы капельного тушения, средства подачи пены и иных противопожарных веществ. По мнению Климчука, «летающие пожарные машины» способны значительно повысить эффективность пожаротушения и сократить риск для жизни и здоровья пожарных.
Опрошенные RT эксперты также полагают, что дроны способны существенно упростить и ускорить борьбу с огнём в городах, на промышленных объектах и открытой местности. При этом БПЛА особенно востребованы при тушении пожаров в многоэтажных зданиях.
«Противопожарные БПЛА действительно могут быть полезны. Конечно, они не подойдут для тушения крупных возгораний, но для срочного пожаротушения в высотках будут незаменимы. Только беспилотник может за короткое время добраться, например, до 24-го этажа и потушить локальный очаг. Такой оперативный подход позволит предотвратить распространение огня», — пояснил в беседе с RT член рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической экспертизы (НТИ) Сергей Мусиенко.
Как рассказал эксперт, в настоящее время для тушения пожаров можно использовать и ряд уже действующих отечественных БПЛА. С точки зрения специалиста, для этой цели, в частности, приспособлены беспилотные вертолёты SH-450 и SH-750 компании «Аэромакс» грузоподъёмностью в 100 и 300 кг соответственно.
«При необходимости на этих беспилотных вертолётах устанавливается специализированное оборудование эксплуатанта, в том числе противопожарный модуль «Сфера» отечественного производства. При сбросе на огонь устройство срабатывает, выбрасывая огнетушащий порошок на пламя», — рассказал Мусиенко.
По данным «Аэромакса», вертолёт SH-450 может находиться в воздухе до шести часов. Аппарат хорошо приспособлен под применение в труднодоступной местности, на неподготовленных площадках и при плохой видимости. БПЛА может развивать скорость до 150 км/ч и подниматься на высоту до 3,5 тыс. м. На беспилотник может быть установлено различное оборудование: оптические системы, транспортный и противопожарный модули.
«Технологии, заложенные в конструкцию, позволяют устанавливать практически любое целевое оборудование. Такая вариативность делает SH-450 эффективным при пожаротушении, поисково-спасательных и мониторинговых работах, проведении экологической экспертизы и перевозке грузов», — говорится на сайте «Аэромакса».
- Беспилотные вертолёты SH-450 и SH-750
- © «Аэромакс»
В свою очередь, SH-750 имеет мощный силовой агрегат и объёмный топливный бак, что позволяет ему находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать расстояние в несколько сотен километров. Крейсерская скорость БПЛА составляет 120 км/ч, максимальная — 200 км/ч. На аппарат можно устанавливать различное оборудование, включая системы пожаротушения.
Дружественный опыт
КБ «Реаниматор» не единственная отечественная компания, которая собирается запустить производство противопожарных БПЛА. Так, в декабре прошлого года о планах производства аналогичных аппаратов объявила АО «Корпорация Инфитех» (Санкт-Петербург), которая также претендует на то, чтобы стать первым серийным изготовителем данного типа беспилотников.
Предприятие намерено наладить производство дрона пожарной разведки «Капля» взлётной массой 7,2 кг и четырёх аппаратов — «Ливень», «Перун», «Гроза» и «Буря» — для непосредственной борьбы с пожарами, которые будут отличаться размерами и грузоподъёмностью.
По мнению Сергея Мусиенко, при разработке и внедрении в эксплуатацию противопожарных дронов России имеет смысл обратить внимание на опыт Китая, достигшего существенного прогресса в этой сфере. Одним из наиболее успешных аппаратов эксперт назвал EHang 216F, способный эффективно устранять возгорания в высотных зданиях.
- Китайский противопожарный дрон EHang 216F
- © EHang
Впрочем, эксперт не сомневается, что российские разработчики, включая КБ «Реаниматор», смогут наладить производство БПЛА, не уступающих по качеству зарубежным аналогам.
«С точки зрения технологии пожаротушения с борта БПЛА «Стрекоза» применяет схожую с уже проверенной в Китае. Это гарантированно сократит количество возможных проблем при массовом применении. Однозначно можно сказать, что отечественные разработчики стараются нарастить компетенции в этой сфере, и проект «Стрекоза» тому пример», — пояснил Мусиенко.
На положительный эффект от интеграции китайского опыта в разговоре с RT обратил внимание и генеральный директор КБ «АвиаНовации», кандидат технических наук Сергей Товкач.
«В Китае противопожарные дроны выстреливают «ракеты», начинённые порошком либо углекислотой. Они способны пробивать стекло и весьма успешно тушить пламя. В любом случае такой способ выглядит эффективнее, чем заливать квартиру пеной или водой, потому что углекислота не портит имущество. По опыту КНР можно сделать вывод, что дрон не всегда может в одиночку справиться с пожаром в небоскрёбе. Однако его применение как минимум сдержит распространение огня и даст спасателям время на принятие необходимых мер», — подчеркнул эксперт.
По мнению специалиста, в России нет технологических ограничений для развития сектора противопожарных беспилотников. Главным препятствием для вложений в создание и производство данного класса БПЛА является законодательство, которое пока не позволяет пожарным применять тяжёлые дроны в городах, говорит Товкач.
«Стоит понимать, что противопожарные БПЛА актуальны прежде всего в крупных городах с высокой застройкой. В этом плане Москва — самый перспективный мегаполис России с точки зрения развития беспилотной противопожарной авиации. Полёты над столицей и другими городами нашей страны сейчас ограничены по закону. Впрочем, как считают многие специалисты, количество административных и правовых барьеров, установленных на их применение, будет постепенно уменьшаться», — подытожил Товкач.
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