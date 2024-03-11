В СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях: Путин утвердил запрет рекламы на ресурсах иноагентов

Владимир Путин в понедельник, 11 марта, подписал ряд новых законов. Глава государства утвердил запрет размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Наряду с этим президент ещё одним законом распространил выплаты на гражданский персонал Минобороны и ряда других ведомств в случае гибели в ходе СВО. Об этих и о других утверждённых президентом законах — в материале RT.

Запрет рекламы на ресурсах иноагентов

Владимир Путин 11 марта подписал закон, которым вводится запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов.

Документ вносит изменения в ст. 11 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

«Законом устанавливается запрет рекламы информационных ресурсов иностранных агентов в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента.

За нарушение норм закона предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей для физлиц и 500 тыс. рублей для юрлиц, сообщает РИА Новости. Кроме того, при нарушении порядка деятельности иностранного агента или учреждённого им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.

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В пояснительной записке к документу отмечалось, что в соответствии с данными Минюста РФ в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иностранных агентов, тем самым принося им доход и обогащая их.

Авторы документа отметили, что инициатива предназначена для противодействия скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.

Выплаты при гибели в зоне СВО для гражданского персонала

Путин также подписал указ, который распространяет выплату в размере 5 млн рублей на ряд новых категорий лиц в случае их гибели в ходе СВО.

Речь идёт о гражданском персонале ВС России, федеральных гражданских госслужащих и сотрудниках федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, о сотрудниках органов внутренних дел, сотрудниках учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также служащих таможенных органов и ряде других лиц.

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Документ затрагивает не только работников, обеспечивавших выполнение задач спецоперации, но и тех, кто работал на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Ответственность за нарушение условий гособоронзаказа

Президент также подписал закон, которым устанавливается административная ответственность за нарушение условий госконтракта в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Речь идёт о случаях нарушения должностным лицом государственного заказчика условий госконтракта по гособоронзаказу либо нарушение должностным лицом военного представительства госзаказчика порядка или сроков проведения контроля качества или приёмки товаров, работ или услуг, поставляемых в рамках госзаказа.

Размер штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Требования к производителям алкогольной продукции

Путин также подписал закон, уточняющий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции.

Закон, в частности, предусматривает увеличение размера минимального уставного капитала отдельных организаций, занимающихся производством этилового спирта, с 10 млн до 100 млн рублей.

Кроме того, вводится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией, которым запрещается занимать ряд руководящих должностей в организациях, которые занимаются производством этилового спирта или спиртных напитков.

Выплаты пенсионерам, имеющим на иждивении правнуков

Ещё одним законом Путин утвердил порядок повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, на иждивении которых находятся правнуки, не достигшие 18 лет.

Эта мера также касается пенсионеров, имеющих на иждивении правнуков, достигших 18-летия и обучающихся по очной форме в образовательных организациях до окончания ими такого обучения (но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет) или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.

«По общему правилу указанное повышение устанавливается в размере одной третьей суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности на каждого нетрудоспособного члена семьи (но не более чем на трёх членов семьи)», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Соглашение с Великобританией о рыболовстве

Помимо прочего, президент денонсировал подписанное Москвой и Лондоном в 1956 году соглашение о рыболовстве. Как отметили в пресс-службе Кремля, документ имеет «преимущественно одностороннюю направленность», при этом соразмерные выгоды для российской стороны в нём отсутствуют.

Подчёркивается, что с учётом решения британской стороны денонсировать режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, денонсация соглашения о рыболовстве «не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий» для Москвы.