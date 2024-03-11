Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкоголя

Требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции в России ужесточились. Соответствующий закон подписал 11 марта глава государства Владимир Путин.

Как следует из документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации, закон меняет требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта. Он повышается с 10 млн до 100 млн рублей.

Помимо этого, закон предусматривает возможность в судебном порядке отозвать у производителя лицензию на производство этилового спирта, если стоимость его активов опустится ниже 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов.