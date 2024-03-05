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Пискарёв: ГД обсудит запрет на выплату иноагентам гонораров по авторским правам

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Глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что ГД обсудит инициативу запретить выплачивать иностранным агентам вознаграждение по авторским и смежным правам.
Пискарёв: ГД обсудит запрет на выплату иноагентам гонораров по авторским правам
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения, подразумевающие запрет на выплату вознаграждения иноагентам по авторским и смежным правам, в том числе артистам, музыкантам и писателям.

«После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов», — написал Пискарёв.

Он назвал правильной эту инициативу.

28 февраля Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на информационных ресурсах иноагентов в России. Решение касается сайтов, блогов и социальных сетей иностранных агентов.

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