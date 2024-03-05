Пискарёв: ГД обсудит запрет на выплату иноагентам гонораров по авторским правам
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения, подразумевающие запрет на выплату вознаграждения иноагентам по авторским и смежным правам, в том числе артистам, музыкантам и писателям.
«После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов», — написал Пискарёв.
Он назвал правильной эту инициативу.
28 февраля Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на информационных ресурсах иноагентов в России. Решение касается сайтов, блогов и социальных сетей иностранных агентов.