Пискарёв: ГД обсудит запрет на выплату иноагентам гонораров по авторским правам

Глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что ГД обсудит инициативу запретить выплачивать иностранным агентам вознаграждение по авторским и смежным правам.

Об этом он написал в Telegram.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения, подразумевающие запрет на выплату вознаграждения иноагентам по авторским и смежным правам, в том числе артистам, музыкантам и писателям.

«После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов», — написал Пискарёв.

Он назвал правильной эту инициативу.

28 февраля Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на информационных ресурсах иноагентов в России. Решение касается сайтов, блогов и социальных сетей иностранных агентов.