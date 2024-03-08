Дежурными средствами ПВО: в МО РФ сообщили об уничтожении 16 БПЛА над двумя российскими регионами

В ночь на 8 марта дежурные средства ПВО уничтожили один БПЛА над Белгородской областью, а ещё 11 аппаратов было нейтрализовано над территорией Волгоградской области, заявили в Минобороны РФ. Утром 8 марта в Волгоградской области были уничтожены ещё четыре БПЛА противника. Как заявили власти региона, пострадавших или разрушений в результате этих событий не зафиксировано.

В пресс-службе Минобороны России сообщили о пресечении очередных попыток киевского режима атаковать объекты на территории РФ. В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили один БПЛА над Белгородской областью, ещё 11 аппаратов было нейтрализовано над территорией Волгоградской области.

Кроме того, около 07:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над территорией Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что атака была отражена в Городищенском районе Волгоградской области. По его словам, приняты меры по обеспечению безопасности жителей, жертв и разрушений не зафиксировано.

В то же время в воздушном пространстве над Волгоградом вводились временные ограничения, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя волгоградского аэропорта.

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«В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», — цитирует собеседника агентство.

В предшествующий день, 7 марта, МО также сообщало о серии инцидентов с беспилотниками. В течение ночи один БПЛА был перехвачен над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Брянской области, ещё два БПЛА — над территорией Тульской области.

В промежутке между 14:00 и 15:00 мск также сообщалось об уничтожении одного беспилотника над территорией Брянской области и ещё двух аппаратов над территорией Белгородской области.

Между тем МО продолжает системные мероприятия по уничтожению объектов ВПК Украины, которые задействованы в производстве беспилотных аппаратов.

В частности, 6 марта в Минобороны заявили о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным ведомства, на объекте велась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины. Как подчеркнули в МО, цель удара была достигнута, объект успешно поражён.

Кроме того, в сводке о ходе СВО за период с 24 февраля по 1 марта сообщалось, что ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производились разведывательно-ударные БПЛА. Также были поражены арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники.

Наряду с этим удары наносились и по дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены.

МИД РФ — о действиях киевского режима

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 6 марта заявила, что киевский режим не прекращает совершать кровавые террористические атаки против мирных российских городов, применяя при этом западное оружие.

Она напомнила о произошедших в конце февраля и начале марта обстрелах Белгородской области и территории ДНР. Кроме того, Захарова отметила, что 2 марта было зафиксировано несколько инцидентов с БПЛА в Ленинградской области.

«Режим Зеленского терпит поражение на поле боя, поэтому всё чаще прибегает к методам террора против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры России. Это уже прогрессирующая агония. Мы все это понимаем. Они расписываются в собственном поражении», — заключила Захарова.