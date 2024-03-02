В Петербурге повреждён дом, предположительно, из-за падения беспилотника

Жилой дом в Санкт-Петербурге мог получить повреждения из-за падения БПЛА.

«Около 07:15 дежурные наряды... оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения. Всего было эвакуировано около 100 человек», — говорится в сообщении управления Росгвардии по региону.

После эвакуации местных жителей силовики вместе с полицией обеспечили работу спасателей и охрану места происшествия.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга беспилотник повредил жилые дома. За помощью к врачам обратились шесть человек.