RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге повреждён дом, предположительно, из-за падения беспилотника

Короткая ссылка
Жилой дом в Санкт-Петербурге мог получить повреждения из-за падения БПЛА.
В Петербурге повреждён дом, предположительно, из-за падения беспилотника
  • РИА Новости

«Около 07:15 дежурные наряды... оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения. Всего было эвакуировано около 100 человек», — говорится в сообщении управления Росгвардии по региону.

После эвакуации местных жителей силовики вместе с полицией обеспечили работу спасателей и охрану места происшествия.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга беспилотник повредил жилые дома. За помощью к врачам обратились шесть человек

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить