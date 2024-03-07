Над территориями трёх регионов: в Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении за ночь шести украинских БПЛА

В ночь на 7 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской и Тульской областей. По данным местных властей, пострадавших или повреждений в результате не зафиксировано. Ранее в МО заявили об ударе по объекту в Одессе, где велась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ.

В Минобороны России сообщили о пресечении новых попыток Киева провести атаки по российской территории с применением беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», — заявили в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. Аналогичную информацию сообщили в Министерстве по региональной безопасности Тульской области.

Накануне в МО также информировали о пресечении нескольких попыток атак беспилотников. Так, утром 6 марта в ведомстве заявили о серии перехватов БПЛА над Белгородской, Курской и Воронежской областями.

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Помимо этого, в тот же день в Минобороны заявили о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным ведомства, на объекте велась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины. Как подчеркнули в МО, цель удара была достигнута, объект успешно поражён.

Помимо этого, истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил помешал нарушению госграницы самолётом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и двумя многоцелевыми истребителями Typhoon ВВС Великобритании.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями «Алмаз-Антея»

6 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей». Среди прочего министру заявили, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые в настоящее время проходят заводские испытания.

Министру представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых успешно освоено в 2023 году.

По итогам осмотра предприятия Шойгу заявил, что средства ПВО имеют очень важное значение в текущих условиях.

«Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причём спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днём», — сказал Сергей Шойгу.

В этой связи он упомянул появление у противника FPV-дронов, БПЛА большей дальности и большей мощности, а также наличие у ВСУ систем HIMARS и другого вооружения.

«Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Всё это делают ваши предприятия», — сказал Шойгу.

Удары по военной инфраструктуре

Ранее в МО рассказали о системных мероприятиях по уничтожению объектов ВПК Украины, которые производят беспилотники.

В сводке о ходе СВО за период с 24 февраля по 1 марта сообщалось, что ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производились разведывательно-ударные БПЛА. Также были поражены арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники.

Удары наносились и по дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены.

Также в сводке российского оборонного ведомства отмечалось, что средства ПВО за неделю сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов.