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Старовойт: украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области

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Украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе», — написал он в Telegram.

В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее Старовойт заявил, что ракетная опасность объявлена в Железногорске.

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