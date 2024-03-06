Старовойт: украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области

Украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе», — написал он в Telegram. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Ранее Старовойт заявил, что ракетная опасность объявлена в Железногорске.