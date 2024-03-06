Ракетная опасность объявлена в Железногорске Курской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения», — указал глава региона.
Он также призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.
«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил он.
Ранее Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.