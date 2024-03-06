Ракетная опасность объявлена в Железногорске Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ракетная опасность объявлена в Железногорске.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения», — указал глава региона.

Он также призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил он.

Ранее Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.