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Ракетная опасность объявлена в Железногорске Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ракетная опасность объявлена в Железногорске.
Ракетная опасность объявлена в Железногорске Курской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения», — указал глава региона.

Он также призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил он.

Ранее Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.

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