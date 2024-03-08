Минобороны: ещё четыре украинских БПЛА сбиты над Волгоградской областью

Средства противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских дрона над территорией Волгоградской области, заявило Минобороны России.

РИА Новости

По информации ведомства, очередная попытка киевского режима нанести удар была пресечена около 07:00 мск. Ранее Минобороны сообщило, что над Волгоградской и Белгородской областями сбили 12 украинских БПЛА.