Минобороны: ещё четыре украинских БПЛА сбиты над Волгоградской областью
Средства противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских дрона над территорией Волгоградской области, заявило Минобороны России.
- РИА Новости
По информации ведомства, очередная попытка киевского режима нанести удар была пресечена около 07:00 мск.
Ранее Минобороны сообщило, что над Волгоградской и Белгородской областями сбили 12 украинских БПЛА.
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