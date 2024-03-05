Цифровая деменция и тревожность: психолог — о рисках постоянного использования гаджетов

5 марта — Всемирный день выключенных гаджетов. Проводя свободное время в телефоне, человек отвлекается от проблемной или стрессовой ситуации и на время перестаёт чувствовать негативные эмоции, думать о неприятных для себя темах. Об этом в интервью RT рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова. При этом специалист подчеркнула, что с этим состоянием можно бороться, в том числе с помощью поиска хобби, составления расписания и использования таймера. Кроме того, по словам эксперта, не стоит идеализировать или демонизировать гаджеты, важно соблюдать баланс, а также не забывать откладывать смартфон примерно за час или полчаса до засыпания.

— Сейчас гаджеты постоянно используют не только взрослые, но и дети. Какие могут быть последствия?

— Если злоупотреблять временем использования гаджетов, могут возникать нарушения сна, проблемы с позвоночником, моторикой, сенсорным развитием. Отечественные учёные рекомендуют родителям контролировать то, как дошкольники используют гаджеты, а именно — следить за тем, чтобы время использования гаджета не превышало время общения и игр, не нарушало двигательную активность, например прогулки, подвижные игры. Кроме того, не рекомендуется использовать гаджеты во время приёма пищи. Ещё важно проверять то, что просматривает ребёнок в интернете (контент), а также следить за громкостью звука в наушниках.

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— Как длительное времяпровождение в гаджетах влияет на психику подростка и взрослого? В чём различия?

— Если взрослый человек может фильтровать поступающую информацию и в целом лучше контролировать своё поведение, связанное с использованием смартфонов и других гаджетов, то подростки ещё не умеют делать это достаточно хорошо. Им сложно отбросить ненужную или недостоверную информацию. Образ себя и самооценка взрослого человека более устойчивы, тогда как у подростка они ещё активно формируются и информация, с которой он сталкивается в социальных сетях, может оказывать влияние на его развитие. Так, контент некоторых групп может влиять на эмоциональное состояние ребёнка из-за недостаточного уровня развития критичности мышления. Подростки по сравнению со взрослыми больше подвержены риску.

Педагоги отмечают трудности в восприятии информации у детей, которые чрезмерно много используют гаджеты: ребёнок привыкает следить за яркими и движущимися объектами (игры, видео, смайлики) и получать информацию небольшими частями (посты в социальных сетях, новости, обычно недлинные), в результате чего ему потом сложно удерживать внимание на статичном и неярком материале, например на длинных текстах.

Также фактором риска считается и виртуальное общение. С одной стороны, если у ребёнка не складываются отношения в классе, он может найти общение с другими детьми в интернете. С другой стороны, это не всегда безопасно. С третьей стороны, виртуальное общение, если оно преобладает над живым, может тормозить развитие коммуникативных навыков. При переписке есть время подумать, сформулировать ответ, есть определённые правила общения. В живом общении может требоваться более быстрая реакция, нормы и правила общения отличаются от виртуальных.

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— Влияют ли гаджеты на развитие ребёнка?

— Важно, что именно делает ребёнок с помощью гаджета. Кто-то смотрит сериалы, кто-то играет в игры, общается в социальных сетях, листает ленту. И дети, и взрослые удовлетворяют разные потребности. Родителям важно помнить, что использование гаджетов — нормально, если они не нарушают обычную жизнь ребёнка: он ходит в школу, учится, общается со сверстниками в реальности, гуляет, имеет хобби, при необходимости может отложить гаджет и заняться делом.

Если ребёнок сидит в телефоне настолько, что это мешает ему учиться, дружить и общаться, если его поведение становится странным, следует обратиться за помощью к психологу.

— Как наладить контакт с таким ребёнком?

— Лучше всего обсуждать с ним то, что он делает в интернете. Искренне и по-доброму поинтересоваться, во что он играет, что смотрит, что читает. Не порицать и не ругать, если вам это не нравится, иначе подросток просто начнёт лучше скрывать это. Открыто говорить о своих опасениях и обсуждать правила безопасности в интернете. Можно не только задавать вопросы, но и попробовать вместе с ребёнком поиграть в игру или посмотреть то, что он смотрит. Главное, всё это делать доброжелательно.

— На какое поведение стоит обратить внимание? Когда бить тревогу?

— Учёные выделяют маркеры в поведении подростка, которые могут говорить о неблагоприятном эмоциональном состоянии: поведение вдруг изменилось в лучшую или худшую сторону, вспышки агрессии, ребёнок рисует странные рисунки, делает опасные селфи, изменяется распорядок дня (например, начинает вставать на рассвете), посещение групп в социальных сетях становится ритуалом, который нельзя пропустить. В этом случае необходимо мягко и аккуратно поговорить с подростком, не ругать его, не отталкивать, обязательно обратиться к психологу, к классному руководителю, если у ребёнка с ним хорошие отношения.

— Есть ли смысл отказаться от смартфона в пользу кнопочного телефона, поможет ли это снизить тревожность и зависимость?

— Учёными доказано, что частое использование гаджетов вызывает тревогу. При их чрезмерном использовании человек постоянно получает новую информацию, что приводит к напряжению.

Некоторые люди постоянно проверяют новости, в течение дня систематически получают информацию, которая может вызывать тревогу. Кроме того, существуют рабочие чаты, в которых происходит обмен информацией не только в рабочее время. Всё это приводит к тому, что человеку сложно расслабиться, он находится в постоянном напряжении. Для досуга тоже используется смартфон — для чтения, просмотра фильмов, времяпрепровождения в социальных сетях.

Переход на кнопочный смартфон, конечно, помешает постоянному потоку информации. С другой стороны, мы привыкли использовать определённые функции смартфона и во многом опираемся на него. Мы используем навигатор, фотокамеру, имеем доступ к электронной почте, калькулятору, календарю и многим другим функциям. Использование приложений на смартфоне более удобно, чем на кнопочном телефоне. Поэтому у кого-то переход на кнопочный смартфон может, наоборот, вызвать большую тревогу. Развитие технологий и общества движется вперёд, и отказываться от достижений и современных разработок было бы не вполне правильно. Но нужно соблюдать баланс в использовании гаджетов, следить за тем, чтобы они не заменяли любые другие виды активности.

— Почему люди часто без надобности бессознательно сидят в телефоне?

— Причин может быть много. Во-первых, это желание отдохнуть и отложить какие-то дела, рабочие или бытовые, которые на самом деле делать вовсе не хочется. Не каждый может расслабиться, убирая квартиру или занимаясь готовкой. Поэтому возникает желание отвлечься от не очень приятных дел. В результате человек берёт в руки телефон «на пять минуточек» и пропадает на час. Плюс ко всему — это лёгкий дофамин, позволяющий получить приятные эмоции и удовольствие. Иногда у человека возникает желание отвлечься не от дел, а от неприятных эмоций. В стрессовой обстановке, когда тяжело, абсолютно естественно желание эти неприятные чувства прекратить. В телефоне человек отвлекается от проблемной или стрессовой ситуации и на время перестаёт чувствовать негативные эмоции, размышлять на неприятные для себя темы.

— Как бороться с этим состоянием?

— В этом случае необходимо создать для себя более приемлемую обстановку. Например, разбить большие дела на более маленькие и делать их постепенно и поэтапно, составить себе расписание (или перестроить его), засекать небольшое количество времени для выполнения какого-то дела, использовать таймер (например, убираться 15 минут в день, а не три часа один раз в неделю), делегировать какие-то дела, если это возможно, отказаться от каких-то задач или перенести их. Трудную ситуацию по возможности попытаться изменить. Во-вторых, это отсутствие хобби или какого-то дела, которым можно было бы заняться при желании отдохнуть.

В этом случае полезно спросить себя: чем я могу заняться вместо зависания в телефоне? Есть ли у вас хобби? Если нет, было бы хорошим вариантом попробовать себя в разных видах деятельности и найти его.



— За сколько часов до сна лучше отказываться от гаджетов?

— Специалисты рекомендуют откладывать гаджеты примерно за час или полчаса до засыпания. Особенно это касается использования социальных сетей. В одном из исследований было обнаружено, что те, кто часто посещает социальные сети, просматривают странички других, ощущают, что у их друзей в социальных сетях жизнь более интересная, насыщенная, и на этом фоне начинают испытывать недовольство собой, своей жизнью, снижается эмоциональный фон. Если человек склонен к частому переживанию тревоги, постоянно нервничает, находится в стрессе, то в вечернее время лучше выбирать более успокаивающий контент, прослушивать более спокойную музыку, выбирать менее агрессивные или страшные фильмы. Нужно, чтобы контент нравился, вызывал положительные эмоции, а не напряжение.

— Что такое цифровая деменция? Кому она грозит?

— Цифровой деменцией называют тенденцию к задержке развития, низкой концентрации внимания, низкой обучаемости вместе с ростом пассивности, тревожности и агрессии, склонности к пониженному настроению или депрессивности. Специалисты связывают это с особенностями работы мозга.

Зачастую дети, постоянно сидящие в гаджетах, имеют дело с однотипной информацией, совершают однотипные действия. В то время как реальные жизненные задачи, возникающие в процессе обучения, общения, активной деятельности, нестандартны, их невозможно постоянно решать однотипно.

То есть, если не прилагать усилий для решения разных задач, развитие будет затормаживаться. Кроме того, из-за постоянной опоры на смартфон снижается память. Ведь уже не нужно запоминать и удерживать в памяти информацию, если её можно получить в любой момент. Трудности могут возникать и с пространственной ориентацией из-за постоянной опоры на карты и навигаторы. Особенно ярко цифровая деменция может проявляться у детей и подростков, у которых мозг находится в процессе созревания.

В завершение хотелось бы ещё раз отметить, что гаджеты и технологии прочно входят в нашу жизнь и в современном мире сложно обойтись без них. Использование гаджетов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Всё зависит от того, как именно человек пользуется гаджетом. Поэтому не стоит идеализировать или демонизировать их использование. Важно соблюдать баланс и следить за тем, чтобы использование гаджетов помогало, а не мешало жизни.