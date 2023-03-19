Аналитик Муртазин рассказал, что делать со старыми гаджетами

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, что делать со старыми гаджетами.

По мнению эксперта, старое устройство можно «передать по наследству» детям, родственникам либо продать на вторичном рынке, если оно работает.

«Очень часто мы неправильно оцениваем ценность этих устройств в глазах других людей. Даже если вы продадите их за небольшую сумму, они будут использоваться, это уже неплохо, вы дадите им вторую жизнь», — рассказал Муртазин.

Он также напомнил о существовании программ, когда вы сдаёте старое устройство и получаете скидку на новое.

«И самый простой путь — утилизация. На сегодняшний день в крупных магазинах электроники есть специальные урны, куда можно сдать ту или иную электронику», — подчеркнул собеседник RT.

Как отметил специалист, в крупных городах производятся сборы электроники и крупной бытовой техники.

Кроме того, аналитик добавил, что не рекомендует использовать старый смартфон в качестве камеры видеонаблюдения или роутера. Помимо этого, Муртазин напомнил, что аккумуляторы телефонов имеют маленькую ёмкость, перегреваются, что «банально опасно».

Ранее специалист Андрей Масалович рассказал об опасности использования гаджетов во время зарядки.