Специалист Масалович рассказал об опасности использования гаджетов во время зарядки

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT рассказал об опасности использования гаджетов во время зарядки.

По словам эксперта, в этот период гаджет лучше не использовать, но можно совершить, например, разовый звонок.

«Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться. Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры», ― рассказал Масалович.

Специалист порекомендовал заряжать смартфон без чехла, поскольку он способствует нагреву.

Если вы уронили телефон, необходимо проверить батарею на наличие трещин, посоветовал собеседник RT.

«Батарея и зарядное устройство должны быть оригинальными», ― добавил он.

Как ранее сообщали в МЧС России, в 2022 году в стране произошло более 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов.

Масалович подчеркнул, что при этом в 86% случаев причинами пожаров стали неисправности зарядных устройств.

Ранее специалист Руслан Пермяков дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года.

