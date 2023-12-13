Депутат Нилов: телефоны часто мешают образовательному процессу

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

По словам депутата, телефоны часто мешают образовательному процессу: например, дети отвлекаются, играют, переписываются, сидят в соцсетях, смотрят фильмы в наушниках.

По этой причине, как подчеркнул Нилов, было принято решение внести изменения, чтобы телефон был запрещён.

«Однако ряд родителей начали активно писать письма, предполагая, что это попытка легализовать использование гаджетов, ввести дистанционный формат обучения, поэтому, чтобы ликвидировать все эти интерпретации и домыслы, ко второму чтению всё так было скорректировано, чтобы было понятно, что телефон не может быть использован за исключением экстренных случаев. Всё, что касается образовательных целей, — это специальные устройства», — заключил он.

Ранее сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Телефон школьникам на занятиях в учебных заведениях можно будет использовать только в экстренных случаях.