Планировали теракт на одном из транспортных объектов: ФСБ сообщила о задержании двух украинских агентов в Крыму

ФСБ сообщила о задержании двух агентов украинских спецслужб. По данным ведомства, один из злоумышленников готовил теракт на транспортном объекте Крыма, а второй планировал теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота. В ФСБ отметили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили о задержании двух украинских агентов, которые готовили теракты на территории полуострова.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, задержан житель Симферополя 1984 года рождения и гражданка России и Украины 1986 года рождения.

По данным ведомства, мужчина планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов Крыма по указанию украинских спецслужб. Кроме того, в ФСБ рассказали, что задержанный оказывал помощь диверсионной группе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.

У него изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства.

ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты

В телефоне задержанного найдена переписка, подтверждающая его планы совершить теракт на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма.

Задержанная женщина, по данным силовиков, была завербована украинской стороной для совершения в Севастополе теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.

В ФСБ отметили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания о своей причастности к подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

28 февраля в ФСБ заявили о задержании агента украинских спецслужб, который собирал данные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии на территории проведения СВО, чтобы противник впоследствии смог нанести по ним ракетный удар.

Днём ранее, 27 февраля, в ФСБ сообщили о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.

Были задержаны трое граждан Украины. Возбуждены уголовные дела по ст. 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее в том же месяце ФСБ пресекла деятельность гражданина России, завербованного СБУ и готовившего в преддверии выборов теракт против одного из политиков Запорожской области.

Преступник намеревался устроить подрыв с применением самодельного взрывного устройства. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) занимались координацией работы агента и снабжали его взрывчаткой.

При попытке задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. На месте происшествия был обнаружен и изъят пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы.

Кроме того, 13 февраля ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористического акта, который украинские спецслужбы планировали устроить на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры Ленинградской области.

Злоумышленник был задержан в районе газораспределительной станции, у него было изъято и обезврежено пять СВУ готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.