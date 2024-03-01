Суд приговорил к 4,5 года жителя Петербурга, планировавшего теракт в Ставрополе
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Как сказано в материале, в январе 2023 года Журавлёв в ходе переписки с неустановленным лицом, который представился сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, согласился на сотрудничество с ним. Далее он прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт.
Совершить теракт Журавлёв не успел, поскольку его задержали сотрудники ФСБ России. Было возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что с учётом активного способствования расследованию преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее в Крыму были задержаны двое украинских агентов, которые готовили теракты на территории полуострова.