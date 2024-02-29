Глава ФСБ заявил о большом количестве баз ЦРУ на Украине
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«Много», — цитирует его ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов ещё до 2014 года начало активно работать на Украине и вербовать там людей для осуществления подрывной деятельности в России.
Также официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.