Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на Украине располагается много баз ЦРУ.

«Много», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов ещё до 2014 года начало активно работать на Украине и вербовать там людей для осуществления подрывной деятельности в России.

Также официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.