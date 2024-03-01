Над территориями Белгородской и Нижегородской областей: в МО РФ заявили об уничтожении четырёх украинских БПЛА за ночь

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили один украинский БПЛА над территорией Белгородской области и ещё три БПЛА над территорией Нижегородской области. Местные власти уточнили, что жертв и разрушений не зафиксировано.

В пресс-службе Минобороны России утром 1 марта заявили о пресечении ночной попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Мэр Дзержинска (Нижегородская область) Иван Носков заявил, что атака БПЛА была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы над территорией промзоны.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — написал Носков в Telegram.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в Telegram-канале, что в результате инцидента с БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не выявлено.

Кроме того, вечером 29 февраля в МО заявили об уничтожении украинского БПЛА над территорией Курской области. В течение дня 29 февраля также сообщалось о пресечении других атак с применением беспилотников по объектам в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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Наряду с этим вечером 29 февраля мэрия Воронежа сообщила, что было зафиксировано движение пяти беспилотников по направлению к городу. Впоследствии сообщалось, что границы региона БПЛА не пересекли.

Украинские войска систематически наносят удары по приграничным российским регионам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что на фоне потери Авдеевки киевский режим продолжает вымещать злобу на мирных жителях России.

«При этом он активно применяет поставляемое Западом оружие для обстрелов российских населённых пунктов и проведения терактов», — сказала Захарова в ходе брифинга 28 февраля.

В частности, 19 февраля в ДНР сообщили о перехвате британского реактивного беспилотника-камикадзе Banshee Jet-80, который должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе. Как сообщил тогда глава ДНР Денис Пушилин, после контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатки и уничтожили заряд на месте.

Как рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, с начала 2024 года более 100 мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников.

«Киев всё активнее использует сбросы с беспилотников или дроны-камикадзе для откровенной охоты за мирными людьми. С 1 января 2024 года уже более 100 гражданских жителей пострадали от ударов с беспилотников», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, украинские военные осведомлены, по кому наносится удар. Как отметил Мирошник, ВСУ используют беспилотники для ударов по старикам, детям, женщинам. Кроме того, мишенью для украинских боевиков стали ремонтники, спасатели, коммунальные специалисты.

Представитель МИД РФ также отметил, что Киев применяет запрещённые кассетные боеприпасы и игнорирует конвенцию о запрете противопехотных мин, которые, по словам Мирошника, «буквально тысячами забрасываются на территории Донбасса и Запорожья».

«Такими деяниями они лишь демонстрируют свой звериный оскал и в отсутствие побед на поле боя кормят своих радикалов кровью мирных. Но за эти преступления придется ответить, и ответить сполна», — заключил он.