Силы ПВО нейтрализовали четыре БПЛА над Белгородской и Нижегородской областями
Об этом заявили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — заявили в ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Курской областью.
Также администрация Воронежа сообщила о движении пяти БПЛА в сторону города.
Позже поступила информация, что пять дронов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области.