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Силы ПВО нейтрализовали четыре БПЛА над Белгородской и Нижегородской областями

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Средства ПВО уничтожили один БПЛА ВСУ над Белгородской областью и перехватили три дрона над Нижегородской.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Курской областью.

Также администрация Воронежа сообщила о движении пяти БПЛА в сторону города.

Позже поступила информация, что пять дронов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области.

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