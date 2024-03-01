Силы ПВО нейтрализовали четыре БПЛА над Белгородской и Нижегородской областями

Средства ПВО уничтожили один БПЛА ВСУ над Белгородской областью и перехватили три дрона над Нижегородской.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Курской областью.

Также администрация Воронежа сообщила о движении пяти БПЛА в сторону города.

Позже поступила информация, что пять дронов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области.