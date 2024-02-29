В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Курской областью
Российские средства ПВО пресекли попытку террористической атаки в Курской области, сообщили в Минобороны России.
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«Около 22:00 мск... средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об угрозе ракетной опасности.
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