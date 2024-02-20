На покупку средств поражения и боеприпасов: в Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса за сбор средств для ВСУ

В Екатеринбурге задержана 33-летняя жительница Лос-Анджелеса с двойным гражданством России и США. Девушка, по данным ФСБ, причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. С февраля 2022 года она собирала деньги на предметы тактической медицины, экипировки, средства поражения и боеприпасы для украинских военных. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Жительница Лос-Анджелеса, собиравшая деньги на нужды украинских военных, задержана и заключена под стражу в Екатеринбурге. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ России в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелес, имеющей двойное гражданство — России и США, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина с февраля 2022 года собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Также она «неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима».

В её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Решением суда Екатеринбурга она заключена в СИЗО.

Накануне силовики задержали семейную пару с сыном, проживавших в Новоайдаре. С начала 2022 года задержанные собирали и передавали сотруднику украинской спецслужбы сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава ВС РФ, задействованных в зоне СВО.

«С конца весны 2022 года начала замечать, что мой сын и муж интересуются скоплением российской военной техники. Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли к нам раненые, проходят через наш госпиталь или нет. Чтобы не скандалить дома, я обычно приходила и рассказывала», — заявила женщина.

По данным ведомства, переданная ими информация привела к тому, что ВСУ в январе 2024 года нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в посёлке Новоайдар. В результате погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.

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Кроме того, в Запорожской области силовики предотвратили теракт в отношении одного из местных политических деятелей. Была вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ. Он оказал вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован.

Как отметили в ФСБ, преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ.

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил силовиков за чёткую и слаженную планомерную работу по пресечению преступной деятельности агентов киевского фашистского режима в Запорожской области.

«Хочу напомнить тем, кто задумывается или поддерживает какие-либо коммуникации или связи с СБУ: наказание будет максимально суровым, никто не уйдёт от ответственности», — написал он в своём Telegram-канале.

13 февраля был предотвращён подрыв газораспределительной станции в Ленинградской области. Силовики задержали исполнителя преступления, которым оказался гражданин Украины, действовавший по заданию СБУ. У него изъяли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.

12 февраля гражданин Белоруссии был задержан в Воронеже. Он причастен к поджогу в Туле тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб. Мужчина до этого отбывал наказание в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ, в январе установил контакт с сотрудником украинских спецслужб.

После этого злоумышленник прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и осуществил поджог электроподстанции. Он представил отчёт об этих действиях куратору, за что получил денежное вознаграждение и следующее задание — поджог трансформаторной электроподстанции и насосной станции в Воронеже.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.