Кредитный рейтинг: что известно о судьбе собранных Надеждиным пожертвований в ходе президентской кампании

После отказа ЦИК РФ зарегистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты России политику следовало закрыть избирательный счёт, а также рассчитаться по финансовым обязательствам перед сотрудниками штабов и сборщиками подписей. Вместе с экспертами RT разбирался, на что могло быть потрачено более 50 млн рублей, собранных на ведение избирательной кампании Надеждина к началу февраля, а также какие правовые последствия могут его ожидать в случае установления факта их нецелевого расходования.

Как следует из финансового отчёта, который Борис Надеждин представил в Центризбирком на первом этапе своего выдвижения, политик смог к 27 января собрать более 80,5 млн рублей пожертвований.

Из этой суммы около 79,4 млн составили донаты от физических лиц, более 1 млн пришлось на собственные средства кандидата. От некоего юрлица поступило 6,4 тыс. рублей.

При этом в отдельной графе имеются сведения о возврате поступивших денежных средств — всего порядка 923 тыс. было либо перечислено в бюджет, либо возвращено самим жертвователям.

Надеждин в своём Telegram-канале 10 февраля, то есть уже после распространения информации от ЦИК об отказе регистрировать его в качестве кандидата в президенты, писал, что избирательный счёт по требованию Центризбиркома закрыт и он объявляет сбор 500 тыс. рублей «на оплату финансовых обязательств».

Никаких комментариев в публичном поле, а также в социальных сетях кампании Бориса Надеждина относительно судьбы остававшихся на избирательном счёте более 27 млн рублей обнаружить не удалось.

РИА Новости

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Ипотечные миллионы

Согласно базе данных исполнительных производств ФССП РФ, у Бориса Надеждина есть «задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)». Сумма по этой позиции — более 22,5 млн рублей. На портале ФССП можно скачать квитанцию для оплаты — вместе с исполнительским сбором задолженность Надеждина превышает 24 млн рублей.

Также, согласно базе данных ФССП, у гражданина, имя, фамилия, отчество и дата рождения которого полностью совпадают с таковыми у Надеждина, имелась задолженность по кредиту в размере более 20 млн рублей, взыскание которой было прекращено ввиду отсутствия у должника имущества и доходов. Отсутствие дополнительных сведений частного порядка, таких как информация о месте рождения, не позволяют с полной уверенностью утверждать, что речь идёт об одном и том же человеке, однако схожесть данных существенная.

Согласно сведениям о доходах и об имуществе Совета депутатов города Долгопрудного, Борис Надеждин, будучи членом местного законодательного органа, задекларировал в 2021 году (последние доступные сведения) порядка 4,48 млн рублей дохода.

В его распоряжении на тот момент имелись земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, дача площадью 126,1 кв. м. Также политику совместно с супругой принадлежит квартира площадью 88 кв. м, а ещё одна квартира площадью 65 кв. м находится в пользовании.

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Неоднозначные средства

В разговоре с RT общественник Виталий Бородин отметил, что политическая деятельность Бориса Надеждина напоминает своеобразный бизнес.

«По большому счёту выдвижение на разных выборах — это заработок Надеждина, его бизнес. Если говорить о его президентской кампании, то он, по сути, только и занимался, что сбором средств. У меня есть ощущение, что, вероятно, реальной работы и намерений зарегистрироваться не было», — говорит эксперт.

Бородин также обращает внимание на то, что судьба остатков на предвыборных счетах Надеждина, а также источники его финансирования должны стать предметом внимания правоохранительных органов.

«По моему личному мнению, сейчас члены команды Надеждина будут пытаться как-то оприходовать эти 27 млн остатков в личных интересах. При этом если кто-то из жертвователей заявит в правоохранительные органы о неправомерном использовании средств или мошенничестве, то могут быть и уголовные дела против сотрудников штаба или даже самого Надеждина. Но важно ещё проверить его на иностранное финансирование, как он вообще смог такое количество денег набрать. Там ведь и Ходорковский*, и Кац*, и навальнисты обещали помогать», — полагает общественник.

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В беседе с RT юрист Илья Ремесло подчеркнул, что не исключает корыстного мотива в попытке Надеждина выдвинуться на президентских выборах.

«По данным моих источников, Надеждин со своего официального счёта израсходовал, причём было собрано более 100 млн рублей. Его спонсоры могли ему что-то такое пообещать взамен попытки регистрации, но если деньги взяты с избирательного счёта, то это прямое мошенничество и уголовное дело», — сказал эксперт.

Юрист указал и на определённые странности в обосновании затрат штаба Надеждина в рамках сбора средств на избирательную кампанию.

«В отчёте Надеждина есть странная строка о том, что 4,5 млн рублей потрачено на предвыборную агитацию в СМИ. По закону она начинается с 17 февраля. Это может означать, что либо деньги потрачены на что-то другое в рамках работы штаба, либо он их вообще слил. По моему мнению как юриста, это нарушение законодательства. Из этой же серии и сборы на газету, которую кто-то где-то конфисковал, но уже успели собрать более 7 млн рублей под это», — сказал эксперт.

Илья Ремесло также обратил внимание, что Надеждин продолжает собирать донаты, но теперь уже не на избирательный счёт, а через сервис «ЮКаssа».

Обман жертвователей в случае подтверждения может обернуться для Надеждина возбуждением уголовного дела по аналогии с делом против Алексея Навального**, который также собирал средства в попытке зарегистрироваться кандидатом на президентские выборы в 2018 году, полагает юрист.

* Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

** Навальный Алексей Анатольевич включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.