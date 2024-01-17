Кандидат в президенты России Надеждин заявил о взломе своего сайта
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
Об этом он сказал РИА Новости.
По его словам, на сайт постоянно шли DDos-атаки, однако «от них отбились».
«Теперь кто-то сайт хакнул», — сказал Надеждин.
По его словам, программисты ищут источник атаки.
Также он рассказал, что на сайте были переименованы разделы.
«Я не знаю, кто это сделал, но там вместо наших городов, где мы подписи собираем, висела «Украина», а вместо донатов были какие-то наткоины», — заявил Надеждин.
Ранее Центризбирком России зарегистрировал 64 доверенных лиц кандидата в президенты, лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.