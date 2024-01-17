RT в Telegram
Подпишись

ЦИК России зарегистрировала 64 доверенных лиц кандидата в президенты Бабурина

Короткая ссылка
Центризбирком России зарегистрировала 64 доверенных лиц кандидата в президенты, лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.
ЦИК России зарегистрировала 64 доверенных лиц кандидата в президенты Бабурина
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как пишет РИА Новости, такое постановление было принято членами ЦИК в ходе заседания.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 64 человек», — отмечается в постановлении.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты России от партии «Новые люди», зампредседателя Госдумы Владислав Даванков представит свою предвыборную программу 30 января.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно. 

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны представить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить