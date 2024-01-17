ЦИК России зарегистрировала 64 доверенных лиц кандидата в президенты Бабурина

Центризбирком России зарегистрировала 64 доверенных лиц кандидата в президенты, лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.

Как пишет РИА Новости, такое постановление было принято членами ЦИК в ходе заседания.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 64 человек», — отмечается в постановлении.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты России от партии «Новые люди», зампредседателя Госдумы Владислав Даванков представит свою предвыборную программу 30 января.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны представить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.