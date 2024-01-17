Кандидат в президенты России Даванков представит предвыборную программу 30 января

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди», зампредседателя Госдумы Владислав Даванков представит свою предвыборную программу 30 января.

Об этом он заявил журналистам.

«Мы представим программу 30 января», — цитирует его ТАСС.

Также отмечается, что штабы общественной поддержки кандидата в президенты Даванкова открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Томске.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны представить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.