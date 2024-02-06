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Надеждин признал наличие брака в подписях, сданных в ЦИК для регистрации на выборах

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Политик Борис Надеждин признал, что в подписях, сданных в ЦИК для его регистрации на выборах президента, много брака. Об этом он заявил в беседе с работниками своего штаба. Видео встречи оказалось в распоряжении RT.

«Это, конечно, косяк просто фантастический», — отметил Надеждин.

Политик признал наличие брака в подписях: где-то не сходились серии паспортов, где-то подписи были похожи, в каких-то листах сборщики, вероятно, собственноручно заполняли данные.

Уполномоченный представитель партии «Гражданская инициатива» Игорь Артемьев ранее заявил, что ЦИК нашла 15,348% брака в подписях за выдвижение Бориса Надеждина на выборы президента России.

Перед этим зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что рабочая группа ЦИК обнаружила ошибки в подписных листах, которые были сданы для регистрации лидером партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем и Борисом Надеждиным.

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