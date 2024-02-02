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Замглавы ЦИК Булаев: в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что рабочая группа ЦИК обнаружила ошибки в подписных листах, которые были сданы для регистрации лидером партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем и выдвиженцем от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным.
Замглавы ЦИК Булаев: в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки
  • РИА Новости

Булев рассказал, что итоги проверки «в достаточно высокой степени готовности» по подписям в поддержку Малинковича. Также он заявил, что проводится проверка листов, которые были представлены Надеждиным.

Булаев заявил, что «есть ошибки, которые вызывают удивление».

«Когда там какая-то неточность в написании, Центральная избирательная комиссия по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — цитирует его ТАСС.

По словам Булаева, «в какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен».

Он предложил пригласить 5 февраля Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы по проверке документов и подписей, представленных выдвиженцами, для того, чтобы продемонстрировать им результаты проверочных процедур, а также «представить им протоколы о тех замечаниях», которые были выявлены избирательной комиссией в ходе проверки.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже к 7 февраля может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам.

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