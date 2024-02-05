Представитель заявил, что ЦИК обнаружила более 15% брака в подписях за Надеждина

Уполномоченный представитель партии «Гражданская инициатива» Игорь Артемьев заявил, что ЦИК нашла более 15% брака в подписях за выдвижение Бориса Надеждина на выборы президента России.

РИА Новости

«Заседание комиссии (ЦИК. — RT) закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи», — приводит РИА Новости его слова. Артемьев добавил, что доля брака не должна превышать 5%. Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что рабочая группа ЦИК обнаружила ошибки в подписных листах, которые были сданы для регистрации лидером партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем и выдвиженцем от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным.