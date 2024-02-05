Представитель заявил, что ЦИК обнаружила более 15% брака в подписях за Надеждина
- РИА Новости
«Заседание комиссии (ЦИК. — RT) закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи», — приводит РИА Новости его слова.
Артемьев добавил, что доля брака не должна превышать 5%.
Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что рабочая группа ЦИК обнаружила ошибки в подписных листах, которые были сданы для регистрации лидером партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем и выдвиженцем от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным.