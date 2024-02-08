RT в Telegram
Подпишись

Надеждин заявил о намерении обжаловать в ВС отказ в регистрации кандидатом 

Короткая ссылка
Борис Надеждин заявил о намерении обжаловать в Верховном суде решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом на выборах.
Надеждин заявил о намерении обжаловать в ВС отказ в регистрации кандидатом 
  • РИА Новости

Он обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой предоставить «справку по возражениям».

«И дальше, когда мы её получим, получим решение, мы, конечно, пойдём в Верховный суд», — цитирует его РИА Новости.

Согласно постановлению ЦИК, решение об отказе в регистрации принято в соответствии с федеральным законодательством, поскольку общее количество недостоверных и недействительных подписей, обнаруженных в ходе проверки, составляет пять и более процентов от общего количества подписей в поддержку кандидата, подлежащих проверке.

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Надеждинулидеру «Коммунистов России» Сергею МалинковичуРаде Русских и Анатолию Баташеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить