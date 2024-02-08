Надеждин заявил о намерении обжаловать в ВС отказ в регистрации кандидатом 

Борис Надеждин заявил о намерении обжаловать в Верховном суде решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом на выборах.

Он обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой предоставить «справку по возражениям».

«И дальше, когда мы её получим, получим решение, мы, конечно, пойдём в Верховный суд», — цитирует его РИА Новости.

Согласно постановлению ЦИК, решение об отказе в регистрации принято в соответствии с федеральным законодательством, поскольку общее количество недостоверных и недействительных подписей, обнаруженных в ходе проверки, составляет пять и более процентов от общего количества подписей в поддержку кандидата, подлежащих проверке.

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Надеждину, лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу, Раде Русских и Анатолию Баташеву.