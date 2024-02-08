ЦИК отказалась зарегистрировать Баташева кандидатом в президенты
- РИА Новости
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление Центризбиркома.
Также было отказано в регистрации кандидатами Борису Надеждину и Сергею Малинковичу. Это связано с высоким процентом брака в собранных ими подписях избирателей.
2 февраля ЦИК России направила Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.