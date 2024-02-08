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ЦИК отказалась зарегистрировать Баташева кандидатом в президенты

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Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Анатолия Баташева кандидатом в президенты.
ЦИК отказалась зарегистрировать Баташева кандидатом в президенты
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление Центризбиркома.

Также было отказано в регистрации кандидатами Борису Надеждину и Сергею Малинковичу. Это связано с высоким процентом брака в собранных ими подписях избирателей. 

2 февраля ЦИК России направила Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.

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