ЦИК отказалась зарегистрировать Баташева кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Анатолия Баташева кандидатом в президенты.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление Центризбиркома.

Также было отказано в регистрации кандидатами Борису Надеждину и Сергею Малинковичу. Это связано с высоким процентом брака в собранных ими подписях избирателей.

2 февраля ЦИК России направила Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.