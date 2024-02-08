ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей.

Об этом говорится в Telegram-канале Надеждина.

«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента России», — отмечается в заявлении.

Надеждин добавил, что намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде России.

До этого сообщалось, что в ЦИК признали недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Этот показатель превысил указанный в законе допустимый процент брака подписей.

Ранее Центризбирком России отказал лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты. У него также было много брака в собранных им подписях избирателей.

2 февраля ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.