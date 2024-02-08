Малинкович, Надеждин, Баташев, Русских: ЦИК отказала в регистрации на президентских выборах четырём кандидатам

В четверг, 8 февраля, ЦИК отказала в регистрации на президентских выборах четырём кандидатам: Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских. У Малинковича и Надеждина обнаружено более 5% недостоверных и недействительных подписей избирателей, что превышает допустимый законом порог. Анатолий Баташев и Рада Русских не представили нужное количество подписей и другие необходимые документы. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что рассмотрение вопросов о регистрации кандидатов завершено.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в четверг, 8 февраля, отказала в регистрации Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

«Основания для отказа в регистрации — недостаточное количество достоверных подписей и/или выявление 5% и более недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата», — говорится в сообщении ЦИК.

Как уточнили в ЦИК, кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович представил к рассмотрению 104 998 подписей, среди которых выявлено 8979 недействительных, что превышает допустимый законом порог в 5%.

ЦИК также отказала в регистрации кандидату от «Гражданской инициативы» Борису Надеждину. Он представил 104 734 подписи, среди которых обнаружено 9147 недействительных, что также превышает 5% от общего числа.

Сам Надеждин при этом заявил, что намерен обжаловать в Верховном суде решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатом на выборах.

Он также обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить вопрос о его регистрации, на что она отметила, что комиссия пошла навстречу кандидатам, когда перенесла заседание на сутки.

«На данном этапе нами не то что соблюдена вся процедура, она с лихвой соблюдена», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Кандидаты Анатолий Баташев и Рада Русских представили в ЦИК 313 и 476 подписей соответственно. В пояснении к решению относительно обоих кандидатов в ЦИК указали на недостаточное количество подписей и непредставление других необходимых документов.

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Памфилова заявила, что по итогам сегодняшних событий очевидно, что в итоговом бюллетене на выборах будет представлено четыре кандидата.

«Коллеги закончили рассматривать вопросы о регистрации кандидатов. Сегодня у нас завершается определённый цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — приводит её слова ТАСС.

Напомним, голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов на пост главы государства. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и Владимир Путин, выступивший самовыдвиженцем.

В ходе прошедшего 8 февраля заседания Памфилова также отметила, что у Малинковича и Надеждина выявлены сборщики подписей из числа членов комиссии различного уровня, что законом запрещено.

«Мы очень жёстко поставили этот вопрос. Предупредили всех кандидатов, чтобы ещё раз проверили, прежде чем приносить подписи в ЦИК, есть ли среди сборщиков те, кто не имеет права по закону их собирать», — приводит её слова РИА Новости.

В ЦИК также отметили, что на проверку подписей Малинковича ушло 162 часа, подписи за Надеждина проверяли 144 часа. Как сказал зампред ЦИК Николай Булаев, в момент проверки любой кандидат или его представитель могут высказывать позицию, делать замечания и предъявлять претензии к работе экспертов и членов рабочей группы.

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«На проверке подписных листов представителей Бориса Надеждина не было вообще», — сказал Булаев, уточнив, что Малинкович и его представитель присутствовали на процедуре только три часа.

Булаев также отметил, что у Малинковича и Надеждина обнаружены подписи умерших людей. Как отметил зампред ЦИК, это может говорить об использовании старых баз данных для фальсификации подписей. Он отметил, что не обвиняет в этом кандидатов, поскольку им приходится работать с большим количеством сборщиков, однако сам факт появления в списках умерших людей он назвал верхом цинизма.

«Нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списках подписантов за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить», — цитирует Булаева РИА Новости.

В ЦИК также заявили, что по итогам текущей президентской кампании предложат вести сбор подписей в поддержку кандидатов дистанционно через портал госуслуг.