Песков: ЦИК России строго следует установленным правилам
- РИА Новости
Он прокомментировал вопрос об отказе ЦИК регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты России.
Песков напомнил, что есть определённые параметры, которые необходимо выполнить кандидату.
«То, что мы сегодня слышали от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей», — отметил Песков.
По его словам, важный критерий не выполнен.
Ранее Центризбирком России отказал Надеждину и лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу в регистрации кандидатами в президенты.
До этого сообщалось, что в ЦИК признали недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Этот показатель превысил указанный в законе допустимый процент брака подписей.
2 февраля ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.