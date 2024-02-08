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Песков: ЦИК России строго следует установленным правилам

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Центризбирком строго следует правилам, установленным для кандидатов в президенты России.
Песков: ЦИК России строго следует установленным правилам
  • РИА Новости

Он прокомментировал вопрос об отказе ЦИК регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты России.

Песков напомнил, что есть определённые параметры, которые необходимо выполнить кандидату.

«То, что мы сегодня слышали от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей», — отметил Песков.

По его словам, важный критерий не выполнен.

Ранее Центризбирком России отказал Надеждину и лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу в регистрации кандидатами в президенты.

До этого сообщалось, что в ЦИК признали недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Этот показатель превысил указанный в законе допустимый процент брака подписей.

2 февраля ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.

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