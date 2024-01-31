«В соответствии с законом»: ЦИК завершила приём документов для участия в президентских выборах

В среду, 31 января, о выходе из президентской гонки заявили самовыдвиженец Анатолий Баташев и основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов. Выдвинутый от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин и блогер Рада Русских сдали в ЦИК подписные листы. А в 18:00 мск в Центризбиркоме сообщили, что приём документов на регистрацию кандидатов на пост главы государства официально завершён.

Баташев и Богданов выбыли из президентской гонки

В среду, 31 января, ещё два человека отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост президента России. Самовыдвиженец Анатолий Баташев принёс документы в Центризбирком, однако не стал представлять их, сообщив, что «не готов» к подаче бумаг. По данным РИА Новости, он не стал уточнять, сколько подписей из необходимого количества в 300 тыс. ему удалось собрать.

«Мы технически сильно не справились», — сказал он.

В свою очередь, основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов 31 января представил подписные листы в ЦИК. Однако позднее зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что кандидат написал заявление о сложении полномочий и выходе из президентской гонки.

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«Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счёта, который я не успел закрыть», — объяснил Богданов. Он уточнил, что не хотел «нагружать ЦИК проверкой подписей».

Надеждин и Русских сдали подписи

Выдвинутый от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин 31 января сдал подписи в пользу своей кандидатуры.

«То, во что ещё никто совершенно не верил месяц назад, то, в чём многие сомневались ещё неделю назад, прошло нормально. Здесь стоят коробки, в которых 105 тыс. подписей граждан России, подчёркиваю, собранные на территории РФ», — приводит его слова РИА Новости.

Политик добавил, что за пределами страны за него подписались «многие десятки тысяч людей», однако эти подписи в ЦИК не будут представлены.

При подаче подписей представитель ЦИК обратил внимание команды Надеждина на некоторые недочёты, в частности на несоответствие части данных, указанных в аннотации к папке с фактическим содержанием документа. Он также уточнил, что по закону на одном листе должно быть представлено пять подписей, и попросил представителей кандидата пересчитать данные.

Борис Надеждин и представители ЦИК

Между тем в Генпрокуратуру поступило обращение общественника Виталия Бородина с просьбой проверить обстоятельства сбора подписей в поддержку Надеждина. Он заявил, что доверенные лица возглавляемого им Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией посетили в Москве одну из точек сбора подписей за политика.

По словам Бородина, активисты выяснили, что, помимо волонтёров, к сбору подписей привлекаются граждане, заинтересованные финансово. В частности, одна «живая» подпись якобы оценивается в 50 рублей. Бородин также обратил внимание на то, что в соцсетях распространяются видео, на которых некий молодой человек утверждает, что за час пребывания в очереди в штаб Надеждина также выплачивалось вознаграждение в размере 350 рублей.

Глава ФПБК попросил Генпрокуратуру провести проверку этой информации на предмет возможного нарушения законодательства страны о президентских выборах.

В среду подписи в свою поддержку также сдала самовыдвиженка, блогер Рада Русских. Как сообщило РИА Новости, она принесла в ЦИК три коробки с подписными листами, не уточнив их количество.

Тем временем 31 января официально завершился процесс приёма подписных листов, о чём сообщили в пресс-службе ЦИК.

«В соответствии с законом «О выборах президента Российской Федерации», приём документов на регистрацию кандидатов завершён», — заявил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

Дальнейшая подготовка к выборам

Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. ЦИК уже зарегистрировала четырёх кандидатов на пост главы государства. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и Владимир Путин, выступивший самовыдвиженцем.

Также по теме ЦИК: для голосования на выборах президента за рубежом организовано 276 участков Граждане России, пребывающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании на выборах главы государства, посетив один из 276...

Как сообщил член Центризбиркома Павел Андреев, на грядущих выборах за пределами территории России будут действовать 276 избирательных участков в 143 иностранных государствах, в том числе семь участков на территории Байконура. «Мы подозреваем, что будут образованы дополнительные участки. Работа в этом направлении идёт», — добавил он.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что россияне подали уже 465 тыс. заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.

«По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тыс. заявлений: 465 тыс. на дистанционное электронное голосование в 28 регионах, где оно проводится, и более 80 тыс. — на голосование по месту нахождения», — приводит её слова РИА Новости.

Памфилова уточнила, что приём заявлений продлится до 11 марта.

Кроме того, в ЦИК заявили, что жеребьёвка по предоставлению бесплатного эфирного времени для агитации кандидатов на выборах президента РФ должна пройти 13 февраля. Чуть позже состоится жеребьёвка по предоставлению бесплатной печатной площадки. Как уточнила секретарь ЦИК Наталья Бударина, агитация кандидатов на пост главы государства в СМИ стартует 17 февраля.