Памфилова: ЦИК предложит разрешить сбор подписей на выборах через «Госуслуги»

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК предложит разрешить сбор подписей на выборах через «Госуслуги».

Как она сказала на заседании ЦИК, в комиссии по итогам текущей президентской кампании уже точно видят три аспекта, которые предложат пересмотреть российским законодателям.

«Первое — разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном», — сказала она.

Также, как она отметила, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата.

Третьим важным моментом Памфилова назвала приведение к единообразию нормативную часть процедуры регистрации кандидатов.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что каждый день президентской кампании против членов избирательных комитетов применяются грязные технологии.