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Памфилова: ЦИК предложит разрешить сбор подписей на выборах через «Госуслуги»

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК предложит разрешить сбор подписей на выборах через «Госуслуги».
Памфилова: ЦИК предложит разрешить сбор подписей на выборах через «Госуслуги»
  • РИА Новости

Как она сказала на заседании ЦИК, в комиссии по итогам текущей президентской кампании уже точно видят три аспекта, которые предложат пересмотреть российским законодателям.

«Первое — разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном», — сказала она.

Также, как она отметила, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата.

Третьим важным моментом Памфилова назвала приведение к единообразию нормативную часть процедуры регистрации кандидатов.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что каждый день президентской кампании против членов избирательных комитетов применяются грязные технологии.

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