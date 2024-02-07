В целях защиты национальных интересов: Совфед одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Сенаторы единогласно поддержали законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии и публичные призывы к экстремистской деятельности, сепаратизму и введению санкций против России. Как отметили в Совфеде, возможность конфискации имущества уже предусмотрена законодательством за преступления террористической и экстремистской направленности. Новый законопроект распространит эти меры на преступления против безопасности Российской Федерации.

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах РФ.

В рамках инициативы предлагается изымать имущество у лиц, осуждённых за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, их дискредитацию, а также публичные призывы к экстремистской деятельности, сепаратизму и введению санкций против России.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что он подготовлен в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, прав и свобод граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности.

Как уточнили в пресс-службе СФ, необходимые для работы этих мер изменения вводятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

«К виновным в совершении преступлений против безопасности Российской Федерации будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Как уточнил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, возможность конфискации имущества, нажитого преступным путём, уже предусмотрена законодательством. Правки расширят перечень преступлений, за которые предусмотрено подобное наказание.

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Так, помимо террористических и экстремистских преступлений, к ним будут относиться и преступления против безопасности государства.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, аналогичный подход уже применяется в законодательстве в целях пресечения финансирования терроризма, экстремистской деятельности организованной группы, незаконного вооружённого формирования и преступного сообщества.

Наряду с этим документ предусматривает возможность по решению суда применить дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почётного звания или государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности РФ.

Госдума одобрила документ в ходе заседания 31 января. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, авторами инициативы являются 395 депутатов ГД.

«Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим», — заявил он.

Как отметил Володин, принятие документа позволит лишать таких лиц почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также подчеркнул, что в ходе обсуждения закона возникли вопросы, как будет работать конфискация, в результате чего в документ внесли правки.

«Конфискации подлежит то имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности, либо то имущество, которое служит орудием совершения преступления», — сказал он.