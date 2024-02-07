Совфед одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данный законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые дают право на конфискацию имущества за соответствующие противоправные действия.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие соответствующего документа.