Совфед одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Данный законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые дают право на конфискацию имущества за соответствующие противоправные действия.
Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие соответствующего документа.