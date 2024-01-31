Володин поприветствовал принятие «закона о негодяях» — о конфискациях за фейки
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Закон о негодяях принят. Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим», — отметил Володин.
Председатель Госдумы отметил, что данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.
«Лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — добавил он.
Ранее депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.