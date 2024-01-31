Володин поприветствовал принятие «закона о негодяях» — о конфискациях за фейки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал принятие «закона о негодяях», касающегося конфискации имущества за фейки о ВС России.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Закон о негодяях принят. Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим», — отметил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.

«Лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — добавил он.

Ранее депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.