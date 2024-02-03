«Жертв нет»: семь украинских беспилотников сбито над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями

Минобороны России сообщило о перехвате семи украинских беспилотников в ночь на 3 февраля. По данным ведомства, четыре БПЛА было сбито над Белгородской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Ростовской областью. При этом в результате падения дрона произошёл пожар на территории Волгоградского НПЗ. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

В ночь на 3 февраля была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона — над Волгоградской областью и один беспилотник — над Ростовской областью.

При этом в Волгоградской области в результате отражения атаки в Калачёвском районе и районе Заканалья возникло возгорание на территории Волгоградского НПЗ. По данным МЧС, произошло горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м.

«Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — заявил глава региона Андрей Бочаров.

Как отметили в пресс-службе МЧС, полностью ликвидировать пожар удалось в 07:55 мск.

В Ростовской области после того, как был поражён украинский БПЛА, по словам губернатора Василия Голубева, жертв и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в Новооскольском городском округе, однако были зафиксированы повреждения имущества.

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«В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КамАЗ. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал он в своём Telegram-канале.

Киевский режим на этой неделе уже предпринимал попытки массово атаковать российские регионы посредством беспилотников самолётного типа.

Так, ночью и утром 1 февраля было перехвачено и уничтожено в общей сложности 11 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью, один — над Курской областью.

Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

31 января были уничтожены воздушные цели над Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря, а также над территорией Псковской и Белгородской областей.

30 января дежурные средства ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

29 января была предотвращена атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области.

«На фоне провала контрнаступления ВСУ»

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооружённых сил подчеркнул, что режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов на фоне провала контрнаступления ВСУ.

По его словам, боевой потенциал войск киевского режима неуклонно снижается. Так, в результате комплексного огневого воздействия со стороны российских военнослужащих за январь ВСУ потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными, а также более 3 тыс. единиц различного вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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Также за прошедший месяц было нанесено 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

«После провала контрнаступления противника Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля, улучшают своё положение по переднему краю... Группировки российских войск продолжают решать задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», — подчеркнул министр.