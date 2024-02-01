Над Белгородской, Воронежской и Курской областями: средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников

Ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны России. Уничтожено 11 беспилотников: восемь — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью, один — над Курской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ночью и утром 1 февраля войсками киевского режима были предприняты попытки совершить террористические атаки на гражданские объекты в четырёх субъектах Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено в общей сложности 11 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью, один — над Курской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два из восьми БПЛА было сбито в Яковлевском городском округе на подлёте к городу Строитель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что два украинских дрона было уничтожено на юге региона. Согласно предварительной информации, последствий на земле нет.

Накануне также были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением авиационных управляемых ракет и БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Воздушные цели были уничтожены над Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря, а также над территорией Псковской и Белгородской областей.

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При этом за день до этого 11 беспилотников было уничтожено и перехвачено над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

29 января в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа над Брянской областью. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, аппарат был обезврежен над территорией Унечского района. По его словам, пострадавших нет, однако при падении БПЛА частично повредил штукатурку жилого дома.

При этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявлял, что системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» была предотвращена атака беспилотника. После этого сотрудники ФСБ и Росгвардии обезвредили боевую часть БПЛА, в результате угроза безопасности топливно-энергетического комплекса была нейтрализована.

Другие преступления киевского режима

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга 31 января рассказала, что киевский режим продолжает совершать кровавые преступления против мирных жителей российских городов, используя поставляемое странами Запада оружие.

При этом она отметила, что в последнее время бандеровцы стали буквально охотиться за безоружными людьми, атакуя их с помощью дронов, заряженных боеприпасами.

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В частности, она привела случаи, когда украинские беспилотники сбрасывали бомбы на людей в ДНР, Белгородской и Херсонской областях. В результате погибла женщина, ранения получили шесть человек в период с 25 по 28 января.

«Нет никаких сомнений в том, что бандеровцы действуют осознанно и преднамеренно. Оператор дрона прекрасно видит и понимает, на кого он его направляет — будь то военная техника или обычная семья, пришедшая на рынок за покупками. Все эти злодеяния тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Причастные к ним лица будут обязательно установлены и привлечены к ответственности», — указала она.

Кроме того, российские суды продолжают выносить приговоры украинским боевикам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан.

Пожизненный срок лишения свободы получил украинский неонацист В. Ткачук, приказавший весной 2022 года в Мариуполе расстрелять десять мирных жителей, восемь из которых погибли. Заочно осуждён на 25 лет лишения свободы боевик нацистского батальона «Азов»* В. Дашковский, приказавший расстрелять мирного жителя Мариуполя в апреле 2022-го. К такому же сроку заочно приговорён украинский боевик В. Паламаренко, который в марте 2022 года в Мариуполе, выполняя преступный приказ старшего на позиции, застрелил мирного жителя.

«Никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания. Они будут установлены и ответят по всей строгости закона», — подчеркнула Захарова.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.