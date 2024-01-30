Над территориями пяти регионов: в МО РФ заявили о перехвате 21 украинского БПЛА

За ночь над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей перехвачен в общей сложности 21 украинский беспилотник, заявили в Минобороны России. По данным властей регионов, пострадавших или разрушений в результате очередных попыток атак БПЛА не зафиксировано.

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили как минимум 21 украинский беспилотник, заявили в пресс-службе Минобороны России.

Как следует из сообщения, Киев попытался применить БПЛА самолётного типа. Так, 11 беспилотников было уничтожено и перехвачено над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, по предварительным данным, как минимум один из БПЛА сбит над территорией Бельбека.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале утром 30 января.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотники были сбиты над территориями трёх районов — Жуковского, Трубчевского и Навлинского. По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировано, на месте работали экстренные службы.

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Глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что беспилотник был сбит на окраине Калуги утром 30 января. Он уточнил, что обломки летательного аппарата упали на крышу технической нежилой постройки, возгораний и пострадавших не зафиксировано.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области также подтвердили факт уничтожения БПЛА над регионом. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Днём ранее в Брянской области фиксировалась ещё одна атака украинского беспилотника. Как уточнил тогда глава региона, аппарат был уничтожен над территорией Унечского района. В инциденте никто не пострадал, но при падении уничтоженного БПЛА осколками была частично повреждена штукатурка жилого дома.

Ещё четыре вражеских беспилотника были перехвачены над Орловской областью 24 января. Как заявил глава региона Андрей Клычков, БПЛА были обезврежены в Железнодорожном и Северном районах. Мэр Орла Юрий Парахин уточнял, что сбитые летательные аппараты нанесли ущерб нескольким многоэтажкам, выбив стёкла.

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В МИД России ранее констатировали, что страны Запада за счёт снабжения Киева оружием и боеприпасами подстрекают киевский режим к новым терактам. В ходе состоявшегося 26 января брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о двух крупных терактах последнего месяца.

Так, 21 января Киев нанёс прицельный ракетно-артиллерийский удар по рынку и магазинам в квартале Кировского района Донецка, в результате чего погибли 27 человек. 24 января украинские войска сбили самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России. Погибли все находившиеся на борту, в том числе шесть членов экипажа, три сопровождающих российских офицера и 65 военнослужащих ВСУ, перевозимых для заранее согласованного обмена.

Захарова подчеркнула, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы. Она призвала все ответственные правительства и международные структуры не оставаться в стороне и выступить с осуждением терактов.