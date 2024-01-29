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Губернатор: на сбитом в Ярославской области БПЛА обезвредили взрывчатку

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Специалисты обезвредили взрывчатое вещество на сбитом в Ярославской области беспилотном летательном аппарате. 
Губернатор: на сбитом в Ярославской области БПЛА обезвредили взрывчатку
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём Telegram-канале.

По его словам, боевая часть беспилотника была обезврежена благодаря эффективной работе сотрудников ФСБ и Росгвардии.

«Угроза безопасности топливно-энергетического комплекса нейтрализована», — сообщил глава региона.

Он добавил, что предприятие работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области предотвратили атаку украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод.

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