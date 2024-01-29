Губернатор: на сбитом в Ярославской области БПЛА обезвредили взрывчатку

Специалисты обезвредили взрывчатое вещество на сбитом в Ярославской области беспилотном летательном аппарате.

Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём Telegram-канале.

По его словам, боевая часть беспилотника была обезврежена благодаря эффективной работе сотрудников ФСБ и Росгвардии.

«Угроза безопасности топливно-энергетического комплекса нейтрализована», — сообщил глава региона.

Он добавил, что предприятие работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области предотвратили атаку украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод.