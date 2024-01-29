Губернатор: на сбитом в Ярославской области БПЛА обезвредили взрывчатку
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём Telegram-канале.
По его словам, боевая часть беспилотника была обезврежена благодаря эффективной работе сотрудников ФСБ и Росгвардии.
«Угроза безопасности топливно-энергетического комплекса нейтрализована», — сообщил глава региона.
Он добавил, что предприятие работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области предотвратили атаку украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод.