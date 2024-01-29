«Осколками частично повреждена штукатурка жилого дома»: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник

В Минобороны России заявили об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа над Брянской областью. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, аппарат был обезврежен над территорией Унечского района. По его словам, пострадавших нет, однако при падении БПЛА частично повредил штукатурку жилого дома.

В Минобороны России сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима устроить теракт на российской территории.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в МО РФ, беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз у себя в Telegram-канале подтвердил, что Киев попытался совершить в области террористическую атаку с применением БПЛА.По его словам, аппарат был уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Минобороны РФ. Как уточнил Богомаз, при инциденте никто не пострадал.

«При падении уничтоженного беспилотника осколками частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — рассказал глава региона.

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Ещё три беспилотника были обезврежены над Брянской областью вечером 24 января.

Кроме того, в тот же день в МО сообщили о попытке Киева атаковать Орловскую область с применением БПЛА. Над территорией области было перехвачено четыре аппарата.

Тогда глава региона Андрей Клычков подтвердил, что в утренние часы в Железнодорожном и Северном районах были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты.

Как отметил мэр Орла Юрий Парахин, сбитые БПЛА нанесли ущерб нескольким многоэтажкам в Железнодорожном и Северном районах, там выбило стёкла. По его словам, по факту этих событий была сформирована комиссия по ЧС.

«Киевский режим надеется подогреть интерес к украинскому кризису»

Ранее в МИД России высказались о продолжающейся террористической активности Киева на территории РФ. В ходе состоявшегося 26 января брифинга для СМИ официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что коллективный Запад подстрекает киевский режим к новым терактам, продолжая накачивать Украину оружием и боеприпасами.

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Захарова напомнила о событиях 21 января, когда Киев нанёс прицельный ракетно-артиллерийский удар по рынку и магазинам в квартале Кировского района Донецка. В результате этих событий погибли 27 человек.

Кроме того, 24 января украинские войска сбили самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России, на борту которого находились шесть членов экипажа, три сопровождающих российских офицера и 65 военнослужащих ВСУ, перевозимых для заранее согласованного обмена. Все они погибли.

«Совершая подобные злодеяния, киевский режим надеется подогреть затухающий интерес мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объёмы финансовой помощи и оружейных поставок», — заявила Захарова.

Представитель МИД обратила внимание стран Запада на то, что процессы дальнейшего вооружения Киева вышли из-под контроля.

«Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы», — отметила Захарова.

В МИД РФ призвали все ответственные правительства и международные структуры не оставаться в стороне и выступить с осуждением терактов.