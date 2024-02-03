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Возгорание в Волгограде произошло в результате падения сбитого БПЛА

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку дрона на регион. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов.

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами РЭБ была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачёвском районе и в районе Заканалья», — заявил он.

Губернатор добавил, что спасательные службы оперативно приступили к устранению пожара. Возгорание было успешно локализовано, горение ликвидировано. Никто не пострадал.

Ранее в МЧС по Волгоградской области заявили, что в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 кв. м.

МЧС локализовало возгорание в 06:57 мск на площади 100 кв. м.

Пожар ликвидирован в 07:21 мск.

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