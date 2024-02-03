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МЧС: в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 квадратных метров

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На территории Красноармейского района Волгограда произошёл пожар, на площади 300 кв. м. горят нефтепродукты. Об этом заявили в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.

В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 4:42 мск.

«На месте работаю пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — приводит РИА Новости заявление МЧС.

Министерство добавило, что причина возгорания устанавливается.

19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Клинцах загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

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