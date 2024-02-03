МЧС: в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 квадратных метров
В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 4:42 мск.
«На месте работаю пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — приводит РИА Новости заявление МЧС.
Министерство добавило, что причина возгорания устанавливается.
19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Клинцах загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.