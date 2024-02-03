МЧС: в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 квадратных метров

На территории Красноармейского района Волгограда произошёл пожар, на площади 300 кв. м. горят нефтепродукты. Об этом заявили в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.

В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 4:42 мск. «На месте работаю пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — приводит РИА Новости заявление МЧС. Министерство добавило, что причина возгорания устанавливается. 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Клинцах загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.