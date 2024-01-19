Губернатор Богомаз: в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

По его словам, над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчёты. С целью тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, в том числе привлечён пожарный поезд.

Также Богомаз заявил, что в целях безопасности 32 местных жителя временно эвакуировали к родственникам.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области.