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Губернатор Богомаз: в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами.
Губернатор Богомаз: в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. 

По его словам, над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчёты. С целью тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, в том числе привлечён пожарный поезд.

Также Богомаз заявил, что в целях безопасности 32 местных жителя временно эвакуировали к родственникам.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. 

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