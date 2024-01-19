Губернатор Богомаз: в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
По его словам, над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчёты. С целью тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, в том числе привлечён пожарный поезд.
Также Богомаз заявил, что в целях безопасности 32 местных жителя временно эвакуировали к родственникам.
Ранее стало известно, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области.