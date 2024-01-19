Богомаз: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу
- © Дым от пожара на нефтебазе в Брянской области. Кадр видео очевидца
Ранее в Минобороны России сообщили, что силами ПВО около 06:40 мск над Брянской областью был уничтожен украинский БПЛА.
«При уничтожении воздушной цели произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал он в Telegram.
Богомаз уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.
«Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — отметил губернатор.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО в Подольском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву.