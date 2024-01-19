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Богомаз: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу

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В результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу
  • © Дым от пожара на нефтебазе в Брянской области. Кадр видео очевидца

Ранее в Минобороны России сообщили, что силами ПВО около 06:40 мск над Брянской областью был уничтожен украинский БПЛА.

«При уничтожении воздушной цели произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал он в Telegram.

Богомаз уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — отметил губернатор.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО в Подольском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву.

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