Богомаз: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу

В результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силами ПВО около 06:40 мск над Брянской областью был уничтожен украинский БПЛА.

«При уничтожении воздушной цели произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал он в Telegram.

Богомаз уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — отметил губернатор.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО в Подольском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву.