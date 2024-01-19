Богомаз: 32 жителей эвакуировали рядом с горящей нефтебазой в Клинцах
- РИА Новости
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам», — заявил губернатор.
По его словам, подготовлен пункт временного размещения населения.
Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора следят за предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе.
Ранее стало известно, что пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на территории Клинцовской нефтебазы в Брянской области.
До этого сообщалось, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области.