RT в Telegram
Подпишись

Богомаз: 32 жителей эвакуировали рядом с горящей нефтебазой в Клинцах

Короткая ссылка
Жителей частного сектора эвакуировали рядом с горящей нефтебазой в Клинцах Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Богомаз: 32 жителей эвакуировали рядом с горящей нефтебазой в Клинцах
  • РИА Новости

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам», — заявил губернатор.

По его словам, подготовлен пункт временного размещения населения. 

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора следят за предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе.

Ранее стало известно, что пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на территории Клинцовской нефтебазы в Брянской области.

До этого сообщалось, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить