Богомаз: 32 жителей эвакуировали рядом с горящей нефтебазой в Клинцах

Жителей частного сектора эвакуировали рядом с горящей нефтебазой в Клинцах Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам», — заявил губернатор.

По его словам, подготовлен пункт временного размещения населения.

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора следят за предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе.

Ранее стало известно, что пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на территории Клинцовской нефтебазы в Брянской области.

До этого сообщалось, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области.