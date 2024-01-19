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Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на Клинцовской нефтебазе

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Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на территории Клинцовской нефтебазы в Брянской области, которая подверглась атаке Вооружённых сил Украины.
Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на Клинцовской нефтебазе
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд», — говорится в сообщении.

По данным МЖД, в его составе находится 120 т воды и 5 т пенообразователя.

Отмечается, что ситуация на нефтебазе не влияет на движение поездов на станции Клинцы.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. 

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