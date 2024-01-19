Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на Клинцовской нефтебазе
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
«Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд», — говорится в сообщении.
По данным МЖД, в его составе находится 120 т воды и 5 т пенообразователя.
Отмечается, что ситуация на нефтебазе не влияет на движение поездов на станции Клинцы.
Ранее стало известно, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области.