Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на Клинцовской нефтебазе

Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на территории Клинцовской нефтебазы в Брянской области, которая подверглась атаке Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд», — говорится в сообщении.

По данным МЖД, в его составе находится 120 т воды и 5 т пенообразователя.

Отмечается, что ситуация на нефтебазе не влияет на движение поездов на станции Клинцы.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области.