МЧС локализовало возгорание нефтепродуктов в Волгограде

Сотрудники МЧС России локализовали возгорание нефтепродуктов, которое произошло в Красноармейском районе Волгограда, заявила пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

По данным ведомства, пожар был локализован в 06:57 мск на площади 100 кв. м.

«В 06:57 мск локализация на площади 100 кв. м», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 кв. м.